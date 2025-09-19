„Łowcy głów” z KWP w Bydgoszczy zatrzymali troje skazanych. Jeden z nich był poszukiwany od 2008 roku

2025-09-19, 12:47  PAP/Redakcja
Wśród zatrzymanych był 47-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego/fot.: KWP Bydgoszcz

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali we wtorek trzy osoby. Do zakładów karnych trafili 28-latek z Włocławka, 47-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego i 30-letnia obywatelka Ukrainy.

28-letni mieszkaniec Włocławka był poszukiwany od połowy stycznia. Wydano za nim list gończy, bo nie stawił się on do zakładu karnego. Pod koniec maja 2024 roku zapadł prawomocny wyrok sądu skazujący go na pięć lat pozbawienia wolności za przestępstwo, do którego doszło w połowie sierpnia 2021 roku na jednej z posesji we Włocławku. 28-latek zaatakował tzw. tulipanem, czyli stłuczoną do połowy butelką mężczyznę. Napastnik został wtedy zatrzymany, a materiał dowodowy zgromadzony przez prowadzących sprawę policjantów pozwolił na przedstawienie mu zarzutu usiłowania zabójstwa.

Unikał kary, dlatego pod koniec stycznia sprawę przejęli poszukiwacze z KWP w Bydgoszczy. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek (16 września) w jednym z mieszkań we Włocławku i jeszcze tego samego dnia, po wykonaniu niezbędnych czynności, trafił do miejscowego zakładu karnego.

Dzień wcześniej (15 września) podobny los spotkał 47-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego. Mężczyzna ukrywał się od 2008 roku, kiedy to wydano za nim list gończy. Rok wcześniej Sąd Rejonowy w Inowrocławiu skazał go prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za różnego rodzaju oszustwa internetowe, głównie na jednej z platform sprzedażowych.

Mężczyzna oferował produkty, za które płacili klienci, jednak przesyłki nigdy nie otrzymali. 47-latek usłyszał wtedy w sumie 12 zarzutów i miał trafić za kraty. Cieszył się wolnością przez 17 lat, 9 września akta sprawy trafiły do „łowców głów”. Poszukiwacze namierzyli mężczyznę na jednej z posesji w powiecie kolskim w sąsiednim województwie wielkopolskim, gdzie został zatrzymany. Trafił do Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Dzięki policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Bydgoszczy w więzieniu znalazła się poszukiwana od kwietnia ubiegłego roku 30-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta została skazana na cztery miesiące pozbawienia wolności za kradzież. Początkowo szukali jej policjanci z Grudziądza, gdzie mieszkała, ale tydzień temu sprawą zainteresowali się „łowcy głów” i jeszcze tego samego dnia, kilka godzin później trafiła za kraty.

