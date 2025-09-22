Tragedia w gminie Zbójno. W czasie wędkowania utonął 14-letni chłopak...

WOPR z Lipna przekazało wiadomość o śmierci 14-letniego wędkarza/fot. Lipnowskie WOPR/Facebook
Policja z Golubia - Dobrzynia ustala okoliczności śmierci 14-latka. Chłopiec miał wpaść do wody podczas łowienia ryb. Do tragedii doszło późnym wieczorem w miejscowości Wojnowo w gminie Zbójno. Wcześniej ojciec zgłosił służbom, że syn poszedł nad jezioro i długo nie wraca do domu...
- Około godziny 20:10, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu otrzymał zgłoszenie od mieszkańca miejscowości Wojnowo, że jego 14-letni syn, około godziny 18:00 poszedł nad jezioro łowić ryby i do tej pory nie wrócił do domu - przekazała asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, oficer prasowy KPP Golub-Dobrzyń. - Na miejsce skierowani zostali policjanci oraz inne służby. O godzinie 22:40 z jeziora zostało wyłowione ciało chłopca. Podjęte próby reanimacji nie przyniosły skutku.
Okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia pod nadzorem prokuratora wyjaśniają policjanci Wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.
Siły i środki na miejscu zdarzenia:
- Zespół Sonarowy Grupy Interwencyjnej Lipnowskie WOPR
- JRG PSP Golub Dobrzyń
- OSP Działyń
- OSP Zbójno
- Zespół Ratownictwa Medycznego Golub Dobrzyń
- Policja Golub-Dobrzyń
Mówi asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, oficer prasowy KPP Golub-Dobrzyń
