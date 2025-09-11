Prowadził po alkoholu, bez prawa jazdy, wylądował w rowie. Twierdził, że kierowała żona

2025-09-11, 15:18 Redakcja

Z informacji przekazanej policji wynikało, że w rowie „zaparkował” mercedes, a jego kierowca może być nietrzeźwy/fot. Archiwum

Kierowca mercedesa zakończył jazdę w rowie. Był tak pijany, że bełkotał. Próbował winę zrzucić na żonę, której w samochodzie nie było.

W miniony wtorek po godz. 9.00 patrol z Inowrocławia interweniował w miejscowości Kołuda Wielka w gminie Janikowo. - Z informacji przekazanej dyżurnemu wynikało, że w rowie „zaparkował” mercedes, a jego kierowca może być nietrzeźwy – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Gdy patrol dotarł na miejsce, w samochodzie na miejscu pasażera siedział 39-letni mężczyzna, który bełkotał. Czuć było od niego alkohol i twierdził, że to nie on kierował, tylko żona.



Kobiety jednak w wozie nie było. Patrol dokładnie sprawdził te informacje i ustalił, że mężczyzna kłamie. - Nic mu to nie dało, bo nie dość, że wydmuchał prawie 4 promile, to nie miał prawa jazdy, bo w sierpniu zatrzymali mu je policjanci za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu – mówi policjantka. - Ponadto mężczyzna jechał samochodem, którego dowód rejestracyjny był wcześniej zatrzymany z powodu braku badań technicznych. 39-latek trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia.



Mężczyźnie został postawiony zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Odpowie też za kolizję i kierowanie bez uprawnień. Grozi mu kara do trzech lat więzienia.