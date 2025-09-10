Kto jechał tak w Bydgoszczy? Policja szuka kierowcy [wideo]

2025-09-10, 16:32 Redakcja

Samochód marki Audi, które popełnia zarejestrowane wykroczenie. / Fot. Materiały policji

Na policyjną skrzynkę „Stop agresji drogowej” wpłynął kolejny film, który zarejestrował nieprawidłowe zachowanie kierowcy na ulicach Bydgoszczy. Policjanci ustalają teraz jego personalia.

Kierowca audi podczas zmiany pasa nie zastosował się do linii ciągłej i przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Do zdarzenia doszło 31 lipca na skrzyżowaniu ulic Ujejskiego i Wojska Polskiego w Bydgoszczy.



Dzięki nagraniu policjanci będą mogli ustalić dane sprawcy i odpowiednio go ukarać. Kierującemu grozi mandat w wysokości 600 zł i 16 punktów karnych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.