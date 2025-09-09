Wjechał na ścieżkę rowerową, by uniknąć wypadku. Zarzuty dla 21-letniego kierowcy bmw [wideo]

2025-09-09, 15:51 Redakcja

Zarzuty dla 21-letniego kierowcy bmw, który jechał ścieżką rowerową w Osówcu/fot. KWP Bydgoszcz

Aż 30 tysięcy złotych grzywny grozi mieszkańcowi regionu, który szalał na drodze w Osówcu. W czasie bardzo ryzykownego wyprzedzania na wzniesieniu, kierowca bmw zjechał na przeciwny pas, a później, by się ratować przed wypadkiem, pędził ścieżką rowerową.

Do zdarzenia doszło w piątek, tuż przed 19.00, w podbydgoskim Osówcu. Kierujący bmw na wzniesieniu drogi rozpoczął manewr wyprzedzania jadącego przed nim auta. Nie upewnił się, że może to zrobić i kontynuował jazdę wyjeżdżając na pas dla ruchu przeciwnego.

W tym momencie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdyż z naprzeciwka nadjeżdżało inne bmw. Siedzący za kierownicą mężczyzna chcąc uniknąć z nim zderzenia odbił w lewo i zjechał na ścieżkę rowerową, po której kontynuował jazdę, uszkadzając w pewnym momencie znak drogowy. Tym manewrem zmusił kierującą czerwonym bmw do niebezpiecznego hamowania.



Kobieta od razu pojechała do komisariatu w Koronowie i złożyła zawiadomienie w tej sprawie. Do policjantów trafiły również nagrania od innych kierowców przesłane na skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ. Na ich podstawie funkcjonariusze namierzyli właściciela pojazdu, a następnie jego użytkownika. Pod ustalonym adresem go nie zastali, jednak przekazana współmieszkańcom informacja spowodowała, że 21-latek sam zgłosił się do koronowskich policjantów.



W poniedziałek usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jazdy po ścieżce dla rowerów oraz uszkodzenia znaku drogowego. Policjanci odstąpili od ukarania go mandatem karnym i zdecydowali o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu, który może nałożyć na niego grzywnę nawet 30 tysięcy złotych oraz zdecydować o zatrzymaniu prawa jazdy.



Policjanci apelują o ostrożną i zgodną z przepisami jazdę. Pośpiech i brawura na drodze może mieć tragiczne konsekwencje. Na szczęście w całym piątkowym zdarzeniu w Osówcu, będącym bardzo niebezpiecznym, nikt nie ucierpiał. Ważne, że w tym czasie na ścieżce nie było rowerzystów.



