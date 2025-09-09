Ciągnik uderzył w dom, naczepa wjechała do ogrodu sąsiadów. Zdarzenie w Balczewie [zdjęcia]

2025-09-09, 18:30 Radosław Łączkowski/Redakcja

Ciągnik rolniczy wjechał w budynek mieszkalny. Naczepa znalazła się w ogrodzie sąsiedniej posesji/fot. PSP Inowrocław

Jedna osoba została poszkodowana w Balczewie (powiat inowrocławski). Ciągnik rolniczy wjechał w jednorodzinny budynek mieszkalny. Naczepa znalazła się w ogrodzie sąsiedniej posesji.

- O godzinie 15:53 do stanowiska kierowania komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wpłynęło zgłoszenie o uszkodzonym przez ciągnik rolniczy budynku jednorodzinnym w miejscowości Balczewo. Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Poszkodowany został kierowca ciągnika. Zespół ratownictwa medycznego zabrał go do szpitala w Inowrocławiu. W tej chwili na miejscu trwają działania straży pożarnej polegającej na zabezpieczeniu uszkodzenie konstrukcji w budynku - o szczegółach zdarzenia mówił młodszy brygadier Marcin Łośko z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.



W związku z prowadzonymi działaniami występują utrudnienia na drodze powiatowej 2541C.