Bezpieczni w windach, przy maszynie i na karuzeli. W Bydgoszczy rusza Centrum Szkoleniowe UDT

2025-09-09, 14:31 Tatiana Adonis / Redakcja

Centrum Szkoleniowe UDT w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

Od tej instytucji zależy bezpieczeństwo każdego z nas, a wiele maszyn i urządzeń - od wind i karuzeli, po ruchome schody i kotły parowe - nie mogłoby legalnie funkcjonować. Urząd Dozoru Technicznego otworzył w Bydgoszczy nowoczesną placówkę.

UDT certyfikuje operatorów urządzeń technicznych np. wózków widłowych, suwnic i instalacji fotowoltaicznych. Nadzoruje też urządzenia techniczne. W otwartym centrum będzie organizował specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa tych urządzeń i ich obsługi dla pracowników i przedsiębiorców z całego kraju.



- Pierwsze szkolenie w Bydgoszczy - poza podniesieniem kompetencji naszych pracowników - planujemy dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i będzie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa - mówi Paweł Urbańczyk prezes UDT.



- Nie ma urządzenia specjalistycznego, które działa w przemyśle bez zgody UDT - mówi wojewoda Michał Sztybel.



Centrum powstało jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie specjalistycznych szkoleń technicznych, które do tej pory odbywały się w Warszawie i w Gliwicach.