Modernizacja ważnych oddziałów szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Więcej miejsc i komfort

2025-09-10, 09:50 Agnieszka Marszał/Redakcja

Zakończenie modernizacji szpitala w Aleksandrowie Kujawskim/fot. Szymon Zdziebło/tarantoga dla UMWKP

Nowy sprzęt do ratowania życia i więcej łóżek dla pacjentów. Zakończyła się modernizacja oddziału internistycznego z intensywną opieką kardiologiczną w szpitalu w Aleksandrowe Kujawskim.

Przybyło 10 łóżek, teraz będzie ich 37. Zakupione zostało nowe wyposażenie, m.in. przyłóżkowe panele dystrybucji gazów medycznych, defibrylatory, przyłóżkowy aparat rentgenowski i wózki reanimacyjne. Gruntowny remont i wyposażenie oddziału kosztowały 10 mln zł.

Modernizacja została sfinansowana preferencyjną umarzalną pożyczką marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu modernizacji podmiotów leczniczych.