Schizofrenię można zrozumieć i trzeba leczyć, żeby z nią żyć. Dzień wsparcia w Toruniu [zdjęcia]

2025-09-10, 07:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Przed toruńskimi Jordankami zorganizowano Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię/fot. Monika Kaczyńska

Ta akcja miała pomóc lepiej zrozumieć schizofrenię. Przed toruńskimi Jordankami zorganizowano Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Można było porozmawiać ze specjalistami, ale też z osobami, które żyją z tą chorobą.

- Osoby ze schizofrenią słyszą różne głosy, nieraz widzą jakieś rzeczy - mówi Marzena Wolska z toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca". - Często są to pozytywne doznania, ale nieraz przykre. Dzięki farmakoterapii można to wszystko skutecznie wyciszyć, leczyć i te osoby są w stanie funkcjonować w społeczeństwie tak, jak każdy inny zdrowy człowiek.



- Mam na imię Andrzej, od około 35 lat choruje na schizofrenię. Z początku nie rozumiałem tej choroby. To był mój problem w postrzeganiu życia, codziennych sytuacji. Poszedłem do lekarza i mówię, że pewnych rzeczy nie rozumiem, nie wiem, co się dzieje. Dostałem leki, jakoś to zaczęło raczkować, zaakceptowałem moją chorobę, poznałem jej mechanizmy i nauczyłem się z nią żyć.



Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię obchodzony jest 14 września. W Polsce z tą przypadłością zmaga się ok. 400 tys. osób.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.