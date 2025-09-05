Policja poszukuje kierowcy, który uciekł po dachowaniu samochodu w Stryszku

2025-09-05, 10:59 Redakcja

Kolizja na węźle w Stryszku/fot. Magdalena Gill

Do zdarzenie doszło w piątek nad ranem, w okolicy węzła Stryszek. Auto dachowało. Kiedy policja przyjechała na miejsce, w samochodzie nikogo nie było.

- Jest to auto marki Mercedes. Kiedy policjanci pojechali na miejsce, okazało się że kierujący uciekł - przekazała nadkomisarz Lidia kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - W tej sprawie oczywiście będzie prowadzone postępowanie. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia.



Kraksa spowodowała ogromne korki w kierunku Bydgoszczy.