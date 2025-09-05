Zderzenie i dachowanie w Paterku pod Nakłem. 18-latek nie zapanował nad autem

2025-09-05, 14:23 Marcin Kupczyk/Redakcja

Wypadek w podbydgoskim Osielsku/fot. radiopik.pl

Wypadek w Paterku pod Nakłem - 18 letni kierowca mitsubishi zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do zdarzenia z jadącym prawidłowo volkswagenem. Trzy osoby zostały ranne.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 18-letni kierujący pojazdem marki Mitsubishi, na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas jezdni i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym volkswagenem - relacjonuje Kamil Smoliński z Policji w Nakle nad Notecią.

- Kierująca volkswagenem oraz 19-letni pasażer i osiemnastoletni kierujący mitsubishi zostali przetransportowani do szpitala. 18-letniemu kierowcy z mitsubishi policjanci zatrzymali prawo jazdy.



Nakielscy policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.