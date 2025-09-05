Karambol czterech samochodów na rondzie Jagiellonów. Były problemy w ruchu [zdjęcia]

2025-09-05, 12:30 Redakcja

Kolizja na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Cztery samochody uszkodzone, ale, na szczęście, brak poszkodowanych. Duża stłuczka na bydgoskim rondzie Jagiellonów i duże kłopoty z komunikacją, ale służby już usunęły pojazdy.

Do zdarzenia doszło w piątek, około godz. 10:30. Jak zawiadamia policja, kierowca jadący od strony PKS, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wjechał na rondo, gdzie zderzył się z toyotą yaris, a później oba pojazdy uderzyły w dwa kolejne.

Były duże utrudnienia. Obecnie nie ma już problemów z przejazdem.