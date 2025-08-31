Polskie Radio PiK na Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Myślęcinku. Dużo zdjęć!

2025-08-31, 11:00 Redakcja

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Dla wielu będzie to powrót do klimatów i smaków dzieciństwa. W Leśnym Parku w Myślęcinku czeka nas bliskie spotkanie z wiejskim folklorem, jadłem i rękodziełem. My już tam jesteśmy!

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 11 polową mszą świętą, której przewodniczył biskup ordynariusz bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Po oficjalnych wystąpieniach i ogłoszeniu wyników konkursów dożynkowych rozpocznie się to, na co wszyscy czekają – wielki dożynkowy piknik.



W programie m.in. wielki kiermasz, prezentacja kół gospodyń wiejskich, przegląd kapel ludowych, wystawa sprzętu rolniczego i pokazy wyposażenia polskiej armii. Późnym popołudniem odbędzie się także pokaz mody ślubnej projektantki Kamili Froelke, która zaprezentuje kolekcję inspirowaną folklorem Kujaw i Kociewia.



Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, który pojawi się na scenie ok. godz. 19.



Poniżej w galerii mapa parkingów.



Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Polskie Radio PiK. Przez cały dzień na miejscu jest nasz wóz transmisyjny i jego ekipa, czyli Krystian Makowski i Damian Klich. Zapraszamy na relacja na antenę, na stronę i do mediów społecznościowych.





