Polskie Radio PiK na Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Myślęcinku. Dużo zdjęć!

2025-08-31, 11:00  Redakcja
Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Dla wielu będzie to powrót do klimatów i smaków dzieciństwa. W Leśnym Parku w Myślęcinku czeka nas bliskie spotkanie z wiejskim folklorem, jadłem i rękodziełem. My już tam jesteśmy!

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 11 polową mszą świętą, której przewodniczył biskup ordynariusz bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Po oficjalnych wystąpieniach i ogłoszeniu wyników konkursów dożynkowych rozpocznie się to, na co wszyscy czekają – wielki dożynkowy piknik.

W programie m.in. wielki kiermasz, prezentacja kół gospodyń wiejskich, przegląd kapel ludowych, wystawa sprzętu rolniczego i pokazy wyposażenia polskiej armii. Późnym popołudniem odbędzie się także pokaz mody ślubnej projektantki Kamili Froelke, która zaprezentuje kolekcję inspirowaną folklorem Kujaw i Kociewia.

Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, który pojawi się na scenie ok. godz. 19.

Poniżej w galerii mapa parkingów.

Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Polskie Radio PiK. Przez cały dzień na miejscu jest nasz wóz transmisyjny i jego ekipa, czyli Krystian Makowski i Damian Klich. Zapraszamy na relacja na antenę, na stronę i do mediów społecznościowych.

Szczegółowy program imprezy. / Fot. Materiały organizatorów

Damian Klich - relacja na żywo

Damian Klich - relacja na żywo

Dla uczestników dożynek przygotowano dodatkowe miejsca parkingowe. / Materiały promocyjne Urzędu Marszałkowskiego

