Kolekcja Doroty Kuźnickiej na pokazie mody w hotelu Słoneczny Młyn. Mamy zaproszenia!

2026-03-01, 08:02 Bogumiła Wresiło/MG

Dorota Kuźnicka z synem Michałem/fot. nadesłane

Dorota Kuźnicka zaprasza na swój pokaz mody wiosna-lato 2026. W Polskim Radiu PiK będzie można zdobyć zaproszenia na to wydarzenie.

Od wielu lat mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Jak mówi - Bydgoszcz to dziś jej miejsce na ziemi. Przed laty otworzyła tu sklep z obuwiem, dziś ma swoje atelier - projektuje modę i ubrania dla pań. Kolejny już pokaz mody przygotowuje z synem Michałem w hotelu Słoneczny Młyn. Polskiemu Radiu PiK opowiadali o pracy, życiu rodzinnym oraz wspólnym pokazie.



- Przeważnie 5-6 miesięcy trwa przygotowanie takiego pokazu. Najpierw jest wizja, a potem przełożenie jej na papier i materiał. To jest proces i praca wielu ludzi - mówiła dziennikarce PR PiK Dorota Kuźnicka. – Będzie pięć kolorów, zostaną pomieszane, nie do końca chciałabym zdradzać jakie. Jeden mogę zdradzić – na pewno będzie brąz, kolor ziemi. Będzie to kolekcja bardziej biznesowo-wizytowa. (…)



Pokaz mody zaplanowano 7 marca w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.



W audycji „Od ucha do ucha” w Polskim Radiu PiK będzie można zdobyć od poniedziałku (2 marca) zaproszenia na to wydarzenie. Słuchajcie nas od 13.05 do 15.00.



