Kolekcja Doroty Kuźnickiej na pokazie mody w hotelu Słoneczny Młyn. Mamy zaproszenia!

2026-03-01, 08:02  Bogumiła Wresiło/MG
Dorota Kuźnicka z synem Michałem/fot. nadesłane

Dorota Kuźnicka z synem Michałem/fot. nadesłane

Dorota Kuźnicka zaprasza na swój pokaz mody wiosna-lato 2026. W Polskim Radiu PiK będzie można zdobyć zaproszenia na to wydarzenie.

Od wielu lat mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Jak mówi - Bydgoszcz to dziś jej miejsce na ziemi. Przed laty otworzyła tu sklep z obuwiem, dziś ma swoje atelier - projektuje modę i ubrania dla pań. Kolejny już pokaz mody przygotowuje z synem Michałem w hotelu Słoneczny Młyn. Polskiemu Radiu PiK opowiadali o pracy, życiu rodzinnym oraz wspólnym pokazie.

- Przeważnie 5-6 miesięcy trwa przygotowanie takiego pokazu. Najpierw jest wizja, a potem przełożenie jej na papier i materiał. To jest proces i praca wielu ludzi - mówiła dziennikarce PR PiK Dorota Kuźnicka. – Będzie pięć kolorów, zostaną pomieszane, nie do końca chciałabym zdradzać jakie. Jeden mogę zdradzić – na pewno będzie brąz, kolor ziemi. Będzie to kolekcja bardziej biznesowo-wizytowa. (…)

Pokaz mody zaplanowano 7 marca w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.

W audycji „Od ucha do ucha” w Polskim Radiu PiK będzie można zdobyć od poniedziałku (2 marca) zaproszenia na to wydarzenie. Słuchajcie nas od 13.05 do 15.00.

Rozmowa z Dorotą Kuźnicką i jej synem Michałem

Bydgoszcz

Region

Łapki na kierownicę, policjanci patrzą To ważna akcja związana z bezpieczeństwem

Łapki na kierownicę, policjanci patrzą! To ważna akcja związana z bezpieczeństwem

2026-03-01, 12:50
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Świętujemy także w naszym regonie [zdjęcia]

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Świętujemy także w naszym regonie [zdjęcia]

2026-03-01, 11:50
W Bydgoszczy zderzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich uciekł

W Bydgoszczy zderzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich uciekł

2026-03-01, 10:10
Zamieszanie wokół płatnych parkingów w Toruniu. Konsultacje z mieszkańcami

Zamieszanie wokół płatnych parkingów w Toruniu. Konsultacje z mieszkańcami 

2026-03-01, 09:29
Prawdę i mity o zakażeniu HIV poznali nauczyciele. Mają przekazywać informacje uczniom

Prawdę i mity o zakażeniu HIV poznali nauczyciele. Mają przekazywać informacje uczniom

2026-02-28, 21:00
Rzucił się z nożem na 21-letniego mężczyznę. 18-latek z Bydgoszczy trafił do aresztu

Rzucił się z nożem na 21-letniego mężczyznę. 18-latek z Bydgoszczy trafił do aresztu

2026-02-28, 19:52
Dzielnicowy z naszego regionu może wygrać ogólnopolski konkurs. Jak na niego zagłosować

Dzielnicowy z naszego regionu może wygrać ogólnopolski konkurs. Jak na niego zagłosować?  

2026-02-28, 19:31
Rolnicy Pomorza i Kujaw 2025 wybrani To oni zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe

Rolnicy Pomorza i Kujaw 2025 wybrani! „To oni zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe”

2026-02-28, 17:58
Opowieść o pragnieniu wolności i o tym, co wojna robi z ludźmi. Nagrodzony reportaż w PR PiK

Opowieść o pragnieniu wolności i o tym, co wojna robi z ludźmi. Nagrodzony reportaż w PR PiK!

2026-02-28, 17:00

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę