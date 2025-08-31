W takich czasach żyli nasi przodkowie. Wąbrzeźno wspomina wybuch II wojny światowej [zdjęcia]

2025-08-31, 17:47  Robert Duliński/Redakcja
W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński

W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński

W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno Militarny. To już druga edycja tej imprezy.

Oprócz możliwości podziwiania broni i umundurowania z września 39 roku, można było wysłuchać opowieści o wojennych dziejach miasta, zatańczyć zumbę w moro, czy skosztować wojskowej grochówki. Dla najmłodszych przygotowana została specjalna strefa zabaw. Organizatorami wydarzenia są Wąbrzeski Dom Kultury, oraz Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczne Towarzystwa Jaszczurczego.

- Chcemy upamiętnić oręż Wojska Polskiego i wydarzenia z 1939 roku, a szczególnie wyczyn Wojska Polskiego i wszystkich pułków, które przez te tereny się przetoczyły. Kultywujemy pamięć takich jednostek jak Pułk 63., 64., 65., Pułk Piechoty Toruń, Grudziądz, 67. Pułk Piechoty Brodnica - mówi Przemysław Pietras, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczne Towarzystwa Jaszczurczego.

- Myślę, że przede wszystkim to jest ważne dla naszych dzieci, żeby zapoznały się z historią i poznawały ją sposób dostępny dla nich. To jest historia naszych babć, dziadków, którzy też uczestniczyli w wojnie. Można poznać wiele ciekawych opowieści.

Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno - Militarny/fot. Robert Duliński

Region

W Świeciu rozstąpiła się ziemia. Ogromna dziura w jezdni przy ul. Świętopełka

W Świeciu rozstąpiła się ziemia. Ogromna dziura w jezdni przy ul. Świętopełka

2025-08-31, 19:00
Wielki pożar w szeregówce w Janikowie. Płonie dach obłożony panelami fotowoltaiki

Wielki pożar w „szeregówce" w Janikowie. Płonie dach obłożony panelami fotowoltaiki

2025-08-31, 17:00
Autobusy szkolne zaraz wyjeżdżają na drogi. Służby zapowiadają wzmożone kontrole

Autobusy szkolne zaraz wyjeżdżają na drogi. Służby zapowiadają wzmożone kontrole

2025-08-31, 11:40
Dramatyczna sobota na polskich drogach. Zdarzyło się 65 wypadków. Osiem osób zginęło

Dramatyczna sobota na polskich drogach. Zdarzyło się 65 wypadków. Osiem osób zginęło

2025-08-31, 11:00
Polskie Radio PiK na Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Myślęcinku. Dużo zdjęć

Polskie Radio PiK na Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Myślęcinku. Dużo zdjęć!

2025-08-31, 11:00
Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy otworzy nową artystyczną przestrzeń

Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy otworzy nową artystyczną przestrzeń

2025-08-31, 08:03
Strzelno najsłodszym miastem w Polsce. Trwa Festiwal SłodkoFest

Strzelno najsłodszym miastem w Polsce. Trwa Festiwal SłodkoFest

2025-08-30, 21:21
Wypadek na trasie Toruń-Bydgoszcz. Na DK10 ciężarówka zderzyła się z dwoma samochodami

Wypadek na trasie Toruń-Bydgoszcz. Na DK10 ciężarówka zderzyła się z dwoma samochodami

2025-08-30, 20:30
Czarne chmury nad Kanałem Bydgoskim ku pamięci Leonarda Pietraszaka

„Czarne chmury” nad Kanałem Bydgoskim ku pamięci Leonarda Pietraszaka

2025-08-30, 19:59

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę