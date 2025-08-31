W takich czasach żyli nasi przodkowie. Wąbrzeźno wspomina wybuch II wojny światowej [zdjęcia]

2025-08-31, 17:47 Robert Duliński/Redakcja

W przededniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wąbrzeźnie zorganizowano rodzinny Piknik Historyczno Militarny. To już druga edycja tej imprezy.

Oprócz możliwości podziwiania broni i umundurowania z września 39 roku, można było wysłuchać opowieści o wojennych dziejach miasta, zatańczyć zumbę w moro, czy skosztować wojskowej grochówki. Dla najmłodszych przygotowana została specjalna strefa zabaw. Organizatorami wydarzenia są Wąbrzeski Dom Kultury, oraz Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczne Towarzystwa Jaszczurczego.



- Chcemy upamiętnić oręż Wojska Polskiego i wydarzenia z 1939 roku, a szczególnie wyczyn Wojska Polskiego i wszystkich pułków, które przez te tereny się przetoczyły. Kultywujemy pamięć takich jednostek jak Pułk 63., 64., 65., Pułk Piechoty Toruń, Grudziądz, 67. Pułk Piechoty Brodnica - mówi Przemysław Pietras, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczne Towarzystwa Jaszczurczego.



- Myślę, że przede wszystkim to jest ważne dla naszych dzieci, żeby zapoznały się z historią i poznawały ją sposób dostępny dla nich. To jest historia naszych babć, dziadków, którzy też uczestniczyli w wojnie. Można poznać wiele ciekawych opowieści.



Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.