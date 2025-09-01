86. rocznica wybuchu II wojny w regionie. „Dziś to nam powszednieje, grzechem jest brak reakcji” [wideo, zdjęcia]

2025-09-01, 18:03 Damian Klich, Michał Zaręba, Agnieszka Marszał/Redakcja

Obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

- Musimy sobie uświadomić, kto jest dzisiaj naszym prawdziwym wrogiem. To Rosja! - mówił podczas bydgoskich obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej wojewoda Michał Sztybel.

Dzisiaj mija 86 lat od tamtych tragicznych wydarzeń. W Bydgoszczy uroczystości – poprzedzone Mszą św. w katedrze - odbywały się na Starym Rynku. - W obecnej sytuacji międzynarodowej jest to szczególnie ważna data - mówił wojewoda. Delegacje wojewody, marszałka, prezydenta miasta i kombatantów złożyły kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.



Z kolei torunianie upamiętnili 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej składając kwiaty przed obeliskiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-45". W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, toruńskiego ratusza i samorządu województwa. O 18:00 w Centrum Kultury Dwór Artusa będzie można wysłuchać wykładu Marcina Orłowskiego „Toruń w czasach II wojny światowej na zdjęciach żołnierzy, mieszkańców, turystów – 1939-1945”. Zaprezentowanych zostanie ponad 200 zdjęć wykonanych przez żołnierzy, mieszkańców czy przyjeżdżających do miasta turystów. Każda fotografia to osobna opowieść o Toruniu i jego mieszkańcach w wojennym czasie. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.



- Żyjemy w rzeczywistości, w której obrazy wojny powszednieją, a największym grzechem współczesnego świata jest zaniechanie, brak reakcji - mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki w czasie miejskiej uroczystości upamiętniającej 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej w tym mieście. W przemówieniu przypomniał wojenne losy włocławian.



W samo południe kwiaty pod pomnikiem na włocławskim Placu Wolności złożyli m.in. posłowie, przedstawiciele władz województwa i miasta, radni i harcerze.