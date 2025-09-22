Pamiętają o ofiarach zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi. Uroczystości w Borównie i Świeciu [zdjęcia]

2025-09-22, 19:58  Monika Siwak, Marcin Doliński/Redakcja
Ofiary zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi uczczono podczas uroczystości w Borównie/fot.: Monika Siwak

Ofiary zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi uczczono podczas uroczystości w Borównie/fot.: Monika Siwak

Na cmentarzu w podbydgoskim Borównie uczczono pamięć m.in. pacjentów szpitala psychiatrycznego w Świeciu zamordowanych w 1939 roku. Obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

W czasie II wojny światowej w swojej teorii o narodzie doskonałym Niemcy przeznaczali osoby chore psychiczne jako „niewarte życia” do całkowitej eksterminacji.

Jak podkreślał Rafał Modlisz, wójt gminy Dobrcz uroczystość to przypomnienie, że każda osoba zasługuje na godność, szacunek i życie wolne od wykluczeń.

– Pamięć o tych ofiarach zobowiązuje nas do budowy świata, w której nie ma miejsca na obojętność, nienawiść czy dyskryminację – dodał Modlisz.

– Byli mordowani, ponieważ leczyli się psychiatrycznie. Byli słabsi, wymagali troskliwej i profesjonalnej opieki. To było mordowanie osób najniewinniejszych z niewinnych. Tych, którzy nie byli w stanie się bronić, a posiadali taką samą godność, jak wszyscy inni, zdrowi przedstawiciele narodu polskiego – zaznaczył doktor Marek Szymaniak, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

– Każdy człowiek ma prawo do życia. Niemcy próbowali deptać godność przedstawicieli narodu polskiego, w tym tych, którzy nie byli w stanie się obronić. Niemcy nigdy nie zostali ukarani za tę zbrodnię. Każda zbrodnia, każde zło nie dość, że powinno być ukarane, to jeszcze zadośćuczynione – dodał.

Wymordowano ponad osiem tysięcy osób z zaburzeniami psychicznymi
Mordowanie osób z zaburzeniami psychicznymi było elementem zbrodni pomorskiej.

Według szefa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku szacuje się, że hitlerowcy wymordowali osiem tysięcy osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym cztery tysiące na Pomorzu.

22 września 1939 roku w szpitalu w Kocborowie pod Starogardem Gdańskim rozpoczęła się planowa zagłada. Według niektórych szacunków podczas II wojny światowej zamordowano 200 tysięcy osób upośledzonych i niepełnosprawnych.

Ustanowienie Dnia Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi było efektem starań m.in. doktora Macieja Jabłońskiego z Wydziału Pedagogiki UKW.

„To nie były bezimienne osoby”
Uroczystości odbyły się również na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu.

– Mury szpitala były świadkami tych dramatycznych wydarzeń. Pacjenci świeckiego szpitala również zostali zamordowani, wywiezieni do lasów okalających Świecie, do Mniszka i tam zostali rozstrzelani. Wraz z nimi na śmierć pojechał doktor Bednarz, który był ówczesnym dyrektorem szpitala – stwierdził Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu.

– Myślę, że dla nas powinien być ważny jeden przekaz. To nie były bezimienne osoby, a konkretne nazwiska, konkretne rodziny i nie tylko ich dzisiaj wspominamy, ale przestrzegamy przed tym, co może się zdarzyć w przyszłości – zaznaczył prof. Bernard Mendlik, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

– Chyba po raz pierwszy w tak bardzo wyrazisty sposób przypominamy tragedie ludzi psychicznie chorych, z którymi terror hitlerowski obszedł się w bestialski sposób. Być może jako pierwsi, albo jedni z pierwszych ofiarami tego bestialstwa padli pensjonariusze – dodał Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa.

– To był oczywisty pewnego rodzaju grzech zapomnienia, niepamięci. To była nasza powinność, a nawet nasz obowiązek – mówił poseł Piotr Adamowicz.

Dzień Pamięci obchodzony jest po raz pierwszy w naszym kraju. Ustanowili go posłowie w zeszłym roku, święto wpisano do kalendarza praw człowieka, a Organizacja Narodów Zjednoczonych wpisała 22 września jako Międzynarodowy Dzień Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Relacja Moniki Siwak z uroczystości w Borównie

Relacja Marcina Dolińskiego z uroczystości w Świeciu

Ofiary zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi uczczono podczas uroczystości w Borównie/fot.: Monika Siwak Ofiary zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi uczczono podczas uroczystości w Borównie/fot.: Monika Siwak Ofiary zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi uczczono podczas uroczystości w Borównie/fot.: Monika Siwak Uroczystości zorganizowano również w Świeciu/fot.: Andrzej Goiński dla UMWKP Uroczystości zorganizowano również w Świeciu/fot.: Andrzej Goiński dla UMWKP Uroczystości zorganizowano również w Świeciu/fot.: Andrzej Goiński dla UMWKP Uroczystości zorganizowano również w Świeciu/fot.: Andrzej Goiński dla UMWKP

Region

Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia. Święto KAS w Bydgoszczy

„Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia”. Święto KAS w Bydgoszczy

2025-09-22, 21:41
Działacze Konfederacji pod Kuratorium Oświaty: Edukacja zdrowotna to skrajnie lewicowy projekt

Działacze Konfederacji pod Kuratorium Oświaty: Edukacja zdrowotna to skrajnie lewicowy projekt

2025-09-22, 20:59
Eksperymenty wskażą im przyszłość Collegium Medicum przygotowało warsztaty dla młodzieży

Eksperymenty wskażą im przyszłość? Collegium Medicum przygotowało warsztaty dla młodzieży

2025-09-22, 20:31
Rozpoznajesz tego mężczyznę Bydgoska policja szuka go w związku z kradzieżą [wideo]

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Bydgoska policja szuka go w związku z kradzieżą [wideo]

2025-09-22, 19:34
Prokuratura w Brodnicy ustaliła przyczynę śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego

Prokuratura w Brodnicy ustaliła przyczynę śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego

2025-09-22, 17:58
XX edycja konkursu Lodołamacze. Wśród laureatów regionalnego etapu jest zakład z Drzonowa

XX edycja konkursu Lodołamacze. Wśród laureatów regionalnego etapu jest zakład z Drzonowa

2025-09-22, 17:05
Dachowanie auta osobowego w Trzcińcu. Jedna osoba pod opieką ratowników

Dachowanie auta osobowego w Trzcińcu. Jedna osoba pod opieką ratowników

2025-09-22, 16:17
Sztuczna inteligencja pomaga oszczędzać czas i pieniądze UKW zaprasza na badania

Sztuczna inteligencja pomaga oszczędzać czas i pieniądze? UKW zaprasza na badania

2025-09-22, 15:47
Toruń zaczyna odliczanie do Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Przed urzędem stoi zegar

Toruń zaczyna odliczanie do Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Przed urzędem stoi zegar

2025-09-22, 14:50

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę