Dzieci i nauczyciele ewakuowani z bydgoskiego przedszkola! Zwarcie instalacji i dym w budynku

2025-09-25, 13:12 Redakcja

Jeszcze przed przyjazdem strażaków, dyrekcja podjęła decyzję o ewakuacji dzieci i nauczycieli

Z przedszkola „Buziaczek” na ul. Modrakowej w Bydgoszczy trzeba było ewakuować 77 dzieci i 30 dorosłych. Powód - zwarcie instalacji elektrycznej w piwnicy budynku, co spowodowało jego zadymienie.

Do incydentu doszło w czwartek około godz. 10:45. Jeszcze przed przyjazdem strażaków, dyrekcja podjęła decyzję o ewakuacji dzieci i nauczycieli.



Dzieci były częściowo od razu odbierane przez rodziców, dla pozostałych – oczekujących maluchów - podstawiono autobus. Obecnie już wszystkie dzieci są razem ze swoimi rodzicami.



Do wybuchu pożaru nie doszło. Nie ma osób poszkodowanych. Czynności służb już się zakończyły.