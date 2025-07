Szkoły przygotowują się na nowy rok. Na remonty przeznaczono blisko 40 milionów złotych

W piątek około godziny 15:00, we wsi Szarlej, w powiecie inowrocławskim doszło do wypadku. Samochód uderzył w drzewo. Kierowca, 60 - letni mężczyzna początkowo… Czytaj dalej »

– Jeśli tylko to możliwe szkolne remonty prowadzimy w okresie wakacyjnej przerwy – mówiła Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. – Jednak kompleksowe termomodernizacje to duże zadania inwestycyjne, które zajmują więcej czasu. Obecnie realizowane są trzy takie inwestycje - w Nowym Fordonie, na Bartodziejach i Kapuściskach. Przed nami podpisanie umów na kompleksową termomodernizację trzech kolejnych obiektów – dodała. Na kluczowe inwestycje miasto wyda około 80 milionów złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Europejskie wsparcie wyniosło blisko 36 milionów złotych. – W tym roku zaplanowaliśmy też inne zadania związane z modernizacją przyszkolnych boisk, placów zabaw, remontami dachów oraz wymianą systemów ochrony przeciwpożarowej. Priorytetem jest bezpieczeństwo i tworzenie jak najlepszych warunków dla uczniów. Dzięki nowym ekologicznym rozwiązaniom możemy też obniżać rachunki za energię niezbędną do ogrzewania i oświetlenia szkolnych gmachów – podkreśliła Waszkiewicz. Obecnie zaawansowane prace związane z kompleksową termomodernizacją trwają w trzech bydgoskich placówkach:

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.