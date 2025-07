Wyniki z egzaminu zaniżone na zaświadczeniach. Rodzice ósmoklasistów interweniowali w OKE

2025-07-09, 12:51 Marcin Doliński/Redakcja

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem/fot. Marcin Doliński Zaświadczenia z błędami otrzymało kilkunastu uczniów z Nowego koło Świecia/fot. ilustracyjna, Pixabay

Pomyłka dotycząca egzaminu ośmioklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem koło Świecia - na wydrukowanych zaświadczeniach części uczniów widniały zaniżone wyniki egzaminu z matematyki. Po interwencji szkoły i rodziców Okręgowa Komisja Egzaminacyjna naprawiła błąd.

– Wyniki, które pojawiły się w Systemie Informacji Oświatowej oraz na zaświadczeniach uczniów, mocno nas zaniepokoiły – mówi Agnieszka Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem. Szczególnie do myślenia dał wynik ucznia Antka, prymusa matematycznego, który na zaświadczeniu otrzymał 57 punktów – a jego faktyczny wynik to 100 punktów.



– Wszystkie wyniki były na niekorzyść ucznia i to nie były różnice kilkuprocentowe, ale kilkudziesięciu procentowe. Błędy dotyczyły wszystkich czterech klas ósmych naszej szkoły – dodaje dyrektor SP nr 2. – System rekrutacyjny jest bezlitosny - jeżeli uczeń nie zdążyłby w okresie wymaganego okresu odwoławczego załatwić nowego zaświadczenia, jego droga do wymarzonego liceum zostałaby zamknięta – podkreśla.



Jak wyjaśnia, namówiła mamę ucznia do interwencji – ostatecznie do OKE pojechało troje rodziców. Jednak wyniki pozostałych uczniów nadal niepokoiły szkołę. Po rozmowie dyrektor OKE przystała na ponowne sprawdzenie prac z matematyki wszystkich uczniów tej szkoły. - Wszystkie te błędnie naliczone wyniki, które były w systemie jeszcze w piątek rano - zostały zmienione. Finalnie sprawa została załatwiona pozytywnie, uczniowie otrzymali właściwe zaświadczenia, zdążyli zmieścić się w okienku rekrutacyjnym – mówi Agnieszka Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem.



Jak sytuację komentuje OKE w Gdańsku? Tak całe zdarzenie opisuje jej dyrektor Irena Łaguna. - Na wydrukowanych i przekazanych do szkół 4 lipca zaświadczeniach o wynikach egzaminu ósmoklasisty pojawiły się u kilkunastu uczniów zaniżone wyniki z matematyki, pomimo że zostały one zeskanowane i wczytane prawidłowo do systemu informatycznego. Jeszcze w piątek, tj. 4 lipca, problem ten został zdiagnozowany i potwierdzony, że dotyczył tylko pojedynczych wydruków - na ok. 45 tys. wydrukowanych zaświadczeń. W poniedziałek 7 lipca uczniowie otrzymali nowe, poprawione zaświadczenia – pisze dyrektor OKE. - Dodatkowo w ramach postępowania wewnętrznego potwierdzono, że nie doszło do

innych awarii co oznacza, że nie ma obaw o prawidłowość pozostałych

wystawionych zaświadczeń. Fakt ten nie wpłynie na proces rekrutacji do szkół

ponadpodstawowych - dodaje także.



Co doprowadziło do tej sytuacji? - Takie zdarzenie nie miało wcześniej nigdy miejsca i trudno dzisiaj wskazać jednoznacznie jego przyczynę. W trakcie drukowania zaświadczeń nastąpiła krótka, niezauważalna przerwa w dostawie prądu i być może to było przyczyną. Należy jeszcze raz podkreślić, że w tak krótkim czasie niezamierzony błąd został naprawiony i z otrzymywanych informacji zwrotnych przyjęty ze zrozumieniem, za co serdecznie dziękuję – pisze Irena Łaguna.



