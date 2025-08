Remont ulicy i budowa drogi rowerowej. Prace na ul. Poznańskiej w Toruniu

Niecodzienny wypadek na przystani wiślanej we Włocławku. W trakcie wodowanie skutera wodnego do rzeki wpadł samochód, holujący skuter na lawecie. Czytaj dalej »

Remont został zrealizowany na odcinku od ul. Szubińskiej w kierunku osiedla TTBS. - W sumie odnowiono odcinek 630 metrów. Prace wykonano do miejsca, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach realizacji drogi ekspresowej S-10 Torun- Bydgoszcz, wybuduje drogę serwisową, która będzie obsługiwała nową trasę – informuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD w Toruniu. W ramach remontu została wymieniona ostatnia warstwa nawierzchni, tzw. warstwa ścieralna. - Zostały także wyskarpowane pobocza, w celu usprawnienia odpływu wody deszczowej. Wyremontowano także trzy zatoki autobusowe. Obecnie trwają prace porządkowe – informuje rzeczniczka. Prace na ulicy Poznańskiej są realizowane także na odcinku od ul. Andersa do ul. Szubińskiej (1,9 km). Tu trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego. Projekt przewiduje także przebudowę chodnika, zjazdów, zatok autobusowych i oświetlenia ulicznego. Prace rozpoczęły się zarówno od strony ul. Szubińskiej, gdzie trwają roboty ziemne, jak i od strony ul. Andersa, gdzie oprócz robót rozbiórkowych trwają roboty elektryczne.

