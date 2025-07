UKW sprzedaje budynek przy ul. Jagiellońskiej. „To decyzja władz uczelni i użytkowników”

2025-07-27, 08:02 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

UKW sprzedaje budynek przy ul. Jagiellońskiej 11/fot. UKW

Budynek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy został wystawiony na sprzedaż. Decyzja wynika z długofalowych planów rozwoju uczelni.

– To była wspólna decyzja władz uczelni i użytkowników tego budynku: dziekanów i pracowników wydziałów, które dotąd się tam mieściły – wyjaśniała Monika Matowska, kanclerz UKW.



– Ten budynek wymaga bardzo dużego remontu. Również jest nieco oddalony od naszego kampusu. Chcielibyśmy, żeby studenci, wykładowcy i cała społeczność akademicka była możliwie jak najbliżej zorganizowana na terenie kampusu przy ulicy Chodkiewicza. Dla nas ten gmach jest też obecnie zbyt duży – podkreśliła Matowska.



– Warto też pamiętać o tym, że on leży na terenie, w którym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Budynek na pewno będzie służył administracji publicznej, czy szkolnictwu wyższemu. Nie ma możliwości, aby tam powstał hotel, czy jakieś komercyjne przedsięwzięcie, które pewnie mogłoby naruszyć charakter i wyjątkowość tego obiektu – dodała.



Podkreślała, że to nowoczesne i energooszczędne budynki są dziś dla uczelni cenniejsze niż ten przy ul. Jagiellońskiej.



Przetarg potrwa do 8 września.