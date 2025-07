Studenci rozpoczęli poszukiwania lokum na nowy rok akademicki

Od ucha do ucha do 15:00

Wnioski o zakwaterowanie w bydgoskich akademikach przyjmują Politechnika Bydgoska i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Politechnika oferuje ponad 700 miejsc dla studentów, a UKW - 500. Ceny wahają się od 500 do ponad 1000 zł. Najtańsze są pokoje kilkuosobowe, ale największą popularnością cieszą się „jedynki". - W tym roku akademicki dom studencki „Atomek” będzie wyłączony z użytku i przejdzie gruntowny remont - informuje Monika Matowska, kanclerz UKW. - Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów - również tych zagranicznych - poinformowaliśmy o tym, że akademik jest remontowany i o innych możliwościach, z których mogą skorzystać w mieście. - Procedura jest bardzo prosta. Student powinien się zarejestrować, złożyć podanie o akademik. Oczywiście muszą być spełnione dwa kryteria: dochodowe i odległość od miejsca zamieszkania - tłumaczy Małgorzata Gutowska, prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich Politechniki Bydgoskiej. Studenci, którzy do akademika się nie dostaną, wynajmują często mieszkania w Bydgoszczy na własną rękę. Przeciętnie kawalerka kosztuje około 1600 zł miesięcznie. Na uczelniach można ubiegać się o stypendia socjalne, ale nie istnieje bezpośrednie dofinansowanie do opłat za akademik.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.