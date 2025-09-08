Ostatnie remonty w akademikach. Uczelnie przygotowują się do przyjęcia studentów [zdjęcia]

W akademikach trwają ostatnie przygotowania do nowego roku akademickiego/fot.: Michał Zaręba
Studenci odliczają dni do nowego roku akademickiego. Uczelnie w regionie przygotowały kilka tysięcy miejsc w akademikach.
Przerwę wakacyjną wykorzystano na remonty. Prace mają zakończyć się przed nowym rokiem akademickim.
Remontowany jest między innymi akademik nr 8 w Toruniu. – W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Wydzielamy nowe łazienki, żeby zwiększyć komfort studenta – mówił Mirosław Wojciechowski, przedstawiciel firmy Modern.
– Na naszym uniwersytecie mamy blisko 2400 miejsc, głównie w pokojach dwuosobowych. Od kilku lat liczba miejsc otrzymuje się na stałym poziomie. Mniej więcej wystarcza. Wszystkie osoby, które teraz ubiegały się o przydział miejsca, dostały je. Niektórzy rezygnują, zmieniają uczelnię. Osoby, które będą chciały otrzymać, mogą jeszcze się ubiegać – dodał Zbigniew Olszewski, kierownik działu Domów Studenckich i Akademickich Uniwersytetu Kopernika w Toruniu.
– Chcielibyśmy mieć jeszcze lepszą ofertę. Natomiast w tej chwili z uwagi na środki, którymi dysponujemy, rzeczywiście robiliśmy tylko remonty zachowawcze. Wnioskujemy o dotacje w tym obszarze do Ministerstwa Nauki. Nasza baza to są akademiki, czyli Dom Studenta w kampusie – 660 miejsc, pokoje jedno i dwuosobowe. W tej chwili prowadzimy rekrutację na te miejsca – podkreślał Szymon Różański, prorektor do spraw rozwoju i rzecznik prasowy Politechniki Bydgoskiej.
