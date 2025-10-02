Bydgoska uczelnia rośnie w siłę. UKW zaczyna rok z wielkimi planami i z nowym logo

2025-10-02, 17:22  Monika Siwak/Redakcja
UKW rozpoczyna nowy rok akademicki/fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego/Facebook

UKW rozpoczyna nowy rok akademicki/fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego/Facebook

10-procentowy wzrost liczby studentów mimo niżu demograficznego, „rozchwytywane" nowe kierunki, plany budowy centrum innowacyjności oraz remont sławnego klubu Beanus - tak wygląda sytuacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy u progu nowego roku akademickiego. O uczelni jest głośno, także za sprawą nowego logo...

Zacznijmy jednak o spraw nauki i rozwoju. Rektor UKW Profesor Bernard Mendlik mówił o inwestycjach na uczelni:

- Budowa budynku dydaktycznego z częścią żłobkowo-przedszkolną, przebudowa domu studenta Atomek. Nasi naukowcy, którym bardzo serdecznie dziękuję, z sukcesem realizują projekty finansowane w ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań.

- Wśród kierunków, które cieszyły się największą popularnością są: psychologia, prawo, kryminologia, a z tych nowych kierunków - fizjoterapia i cyberbezpieczeństwo - mówiła prorektor UKW ds. studenckich, dr hab. Mirosława Szark-Eckardt.

Na UKW studiuje 8 tysięcy osób.


Uczelnia pod tym szyldem obchodzi w tym roku 20. urodziny, i z tej okazji zaprezentowała nowe logo - w którym, jak informuje UKW, ma się ukrywać uśmiech, kwiat, korona, język programowania i cudzysłów, jako symbol cytowania naukowców.

Autor zwycięskiego projektu otrzymać ma 25 tysięcy złotych, plus dodatkowe wynagrodzenie za opracowanie pełnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz z opracowaniem instrukcji użytkowania systemu obejmującej materiały określone w briefie oraz za przekazanie praw autorskich majątkowych do nich (Księga Znaku / Księga Identyfikacji Wizualnej). Opinie na temat logo można zostawić w mediach społecznościowych Polskiego Radia PiK.

Logo zamieszczamy niżej:

558181578 1227979056040190 4293544526820439548 n


Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

Zjechali z górskiego szlaku i wzięli się za mapę dostępności - dla niepełnosprawności

Zjechali z górskiego szlaku i wzięli się za mapę dostępności - dla niepełnosprawności!

2025-10-02, 18:17
Coraz więcej torów, coraz lepszy sprzęt. Wieści z budowy zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy [zdjęcia]

Coraz więcej torów, coraz lepszy sprzęt. Wieści z budowy zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-10-02, 16:49
Sąd Okręgowy we Włocławku ma 50 lat. Wiceminister resortu na uroczystości

Sąd Okręgowy we Włocławku ma 50 lat. Wiceminister resortu na uroczystości

2025-10-02, 16:00
Nocna sprzedaż alkoholu w Toruniu z ograniczeniami Z inicjatywą wychodzą radni KO

Nocna sprzedaż alkoholu w Toruniu z ograniczeniami? Z inicjatywą wychodzą radni KO

2025-10-02, 15:22
Torunianie pamiętają o Zbrodni Pomorskiej. Inscenizacja w Parku Pamięci [zdjęcia, wideo]

Torunianie pamiętają o Zbrodni Pomorskiej. Inscenizacja w Parku Pamięci [zdjęcia, wideo]

2025-10-02, 14:37
Zderzenie ciężarówki i pojazdów służb drogowych na A1 w Rogowie. Są utrudnienia

Zderzenie ciężarówki i pojazdów służb drogowych na A1 w Rogowie. Są utrudnienia

2025-10-02, 13:44
31-latek z Inowrocławia zmarł w trakcie policyjnej interwencji

31-latek z Inowrocławia zmarł w trakcie policyjnej interwencji

2025-10-02, 11:58
Takiej inwestycji w gminie Świecie jeszcze nie było. Rozpoczyna się budowa oczyszczalni ścieków

Takiej inwestycji w gminie Świecie jeszcze nie było. Rozpoczyna się budowa oczyszczalni ścieków

2025-10-02, 11:37
Głos mieszkańców obecny w podejmowanych decyzjach. Inowrocław powołał rady społeczne

„Głos mieszkańców obecny w podejmowanych decyzjach”. Inowrocław powołał rady społeczne

2025-10-02, 10:44

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę