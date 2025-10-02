Bydgoska uczelnia rośnie w siłę. UKW zaczyna rok z wielkimi planami i z nowym logo

2025-10-02, 17:22 Monika Siwak/Redakcja

UKW rozpoczyna nowy rok akademicki/fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego/Facebook

10-procentowy wzrost liczby studentów mimo niżu demograficznego, „rozchwytywane" nowe kierunki, plany budowy centrum innowacyjności oraz remont sławnego klubu Beanus - tak wygląda sytuacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy u progu nowego roku akademickiego. O uczelni jest głośno, także za sprawą nowego logo...

Zacznijmy jednak o spraw nauki i rozwoju. Rektor UKW Profesor Bernard Mendlik mówił o inwestycjach na uczelni:



- Budowa budynku dydaktycznego z częścią żłobkowo-przedszkolną, przebudowa domu studenta Atomek. Nasi naukowcy, którym bardzo serdecznie dziękuję, z sukcesem realizują projekty finansowane w ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań.



- Wśród kierunków, które cieszyły się największą popularnością są: psychologia, prawo, kryminologia, a z tych nowych kierunków - fizjoterapia i cyberbezpieczeństwo - mówiła prorektor UKW ds. studenckich, dr hab. Mirosława Szark-Eckardt.



Na UKW studiuje 8 tysięcy osób.



