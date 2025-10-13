Sport przez całą dobę na bydgoskim UKW: ergometry, siatkówka, judo

2025-10-13, 19:02  Redakcja
Przez pełne 24 godziny uczestnicy „Akademickiej Doby Sportu" będą mogli spróbować swoich sił w różnorodnych dyscyplinach sportowych i treningach. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Przez pełne 24 godziny uczestnicy „Akademickiej Doby Sportu" będą mogli spróbować swoich sił w różnorodnych dyscyplinach sportowych i treningach. Akcja odbywa się w dniach 15-16 października. Start o godzinie 8:00, w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW przy ul. Sportowej 2.

W programie znalazły się m.in. zawody na ergometrach wioślarskich, turnieje siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i tenisa stołowego, a także zajęcia judo, taekwondo, HIIT, cardio, trening obwodowy, pilates oraz poranny basen.

Harmonogram:

8:00 - 8:10 – Otwarcie Akademickiej Doby Sportu (hala sportowa CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
8:00 - 10:00 – Zawody na ergometrach wioślarskich eliminacje (sala 314 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
8:00 - 9:30 – HIIT i cardio (sala 207 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
10:00 – 12:00 – Zawody na ergometrach wioślarski półfinały (sala 314 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
9:30 – 11:00 – HIIT i cardio (sala 207 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
12:00 – 15:00 – Zawody na ergometrach wioślarski finały (sala 314 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
15:00 – 18:00 – Turniej piłki siatkowej 3x3 (hala sportowa CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
17:00 – 20:00 – Turniej tenisa stołowego (hala sportowa CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
18:00 – 19:00 – Podstawy judo (sala sportów walki budynek D CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
18:45 – 21:00 – Turniej piłki ręcznej mężczyzn (hala sportowa CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
19:00 – 21:00 – Mini turniej judo i taekwondo (sala sportów walki budynek D CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
20:00 – 21:00 - Trening obwodowy „Poćwicz całe ciało" (sala 207 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
20:30 – 22:30 – Turniej piłki nożnej (boisko ze sztuczną nawierzchnią CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
21:00 – 22:00 - „Wybierz grupę mięśniową nad którą chcesz popracować" (sala 207 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
21:00 – 24:00 – Turniej koszykówki (hala sportowa CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
24:00 – 2:00 – Oddech i rozciąganie – podstawy stretchingu (sala 207 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
2:00 – 4:00 – Siła i świadomość – wieczorny pilates (sala 207 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
4:00 – 6:00 – Rozciągnij poranek – poranny trening i rozciąganie (sala 207 budynek AB CEKFiS UKW ul. Sportowa 2)
6:00 – 8:00 – Zanim kawa – basen – poranna lekcja pływania (basen CEKFiS UKW ul. Sportowa 2).

