Lekcja biologii z wykorzystaniem technologii. Projekt naukowy wykładowców UKW [zdjęcia]

2025-10-04, 08:03  Damian Klich/Redakcja
Uczniowie szkół w Gąsawie i Barcinie sprawdzali skuteczność aplikacji do weryfikacji grzybów. To projekt prowadzony przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot.: Izabela Langner

Świetne narzędzie, ale nie jest doskonałe – taką refleksją na temat AI dzielili się wykładowcy z młodzieżą. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy trwa projekt „Pokolenie Z na tropie innowacyjnej nauki”. W programie są między innymi lekcje biologii z AI. Uczniowie szkół średnich zajmowali się roślinami i grzybami z pomocą aplikacji.

– Celem jest zweryfikowanie skuteczności i wiarygodności prostych aplikacji, które są dostępne bezpłatnie na telefon i każdy z nas może je pobrać. Chcemy pokazać, że ta aplikacje są bardzo potrzebne i świetnym narzędziem, które możemy wykorzystać, ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że one nie do końca są doskonałe. Po prostu trzeba weryfikować informacje, które uzyskujemy z takiej aplikacji – mówiła Anna Frymark-Szymkowiak.

Uczniowie nie do końca wierzą sztucznej inteligencji. – Trzeba mieć też na uwadze, że one nie zawsze są sprawne, trzeba weryfikować wszystko, co tam jest.

– Gdy nie wiedziałam, korzystałam z Google’a. Tam jest skaner. Wierzyłam mu na słowo – stwierdziła jedna z uczennic.

Uczeni dodają, że czasami pomyłka aplikacji może nas sporo kosztować – zdarzają się przypadki, gdy muchomor rozpoznawany jest jako grzyb jadalny. Uczelnię odwiedzili uczniowie z Gąsawy i Barcina.

Relacja Damiana Klicha

