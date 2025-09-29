„Skrawek lasu” na edukacyjnej wystawie. Bydgoski Sanepid uczy bezpiecznego grzybobrania [zdjęcia]

2025-09-29, 20:07 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Bydgoski Sanepid przygotował wystawę grzybów/fot.: Izabela Langner

Przy bydgoskim Sanepidzie odbyła się wystawa grzybów. Cel była edukacja i bezpieczne grzybobranie. Oprócz podziwiania okazów można było przynieść swoje zbiory i upewnić się, czy są jadalne.

– Mamy różnego rodzaju gołąbki, podgrzybki, borowiki, mleczaje, rydze, mleczaje wełnianki, czyli podobne do tej prawidłowych, które są jadalne – wymieniała Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy.



– To są moje okazy, rosną w Nowogrodzie. Nie wiem, czy są dobre, czy nie – mówił jeden z grzybiarzy.



– Na naszym przygotowanym stole, czyli skrawku lasu mamy podział na owocniki, które są: jadalne, niejadalne i trujące – dodała Myśliwiec.



Po porady grzyboznawców można sięgnąć przez cały rok w siedzibie Sanepidu przy ul. Kujawskiej.