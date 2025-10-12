Tradycyjny myśliwski bieg z historią w tle. Tak było na Hubertusie w Grubnie [zdjęcia]

2025-10-12, 10:39 Marcin Doliński/Redakcja

W Grubnie koło Chełmna zorganizowano Hubertusa połączonego z rekonstrukcją historycznej potyczki z czasów II wojny światowej oraz łowieckim koncertem/fot. Marcin Doliński

Konie, myśliwi i pasjonaci historii razem! W Grubnie koło Chełmna zorganizowano Hubertusa połączonego z rekonstrukcją historycznej potyczki z czasów II wojny światowej oraz łowieckim koncertem.

- Już czwarty rok z rzędu jestem „lisem" na tej imprezie. Stało się to przypadkiem, bo na początku ktoś inny miał nim być. Wcale nie umiem dobrze uciekać, ale mam bardzo dobrego i sprytnego konia. Ma na imię Parol, ma 19 lat, a znamy się od czasu, gdy miał 2,5 roku. Będziemy gonić koleżankę, która ucieka najlepiej.



Podczas wydarzenia zaprezentowana została inscenizacja historyczna z czasów II wojny światowej, pt. „Wojenny los. Podgaj, wiosna 1945 r.”. W programie: potyczka z Niemcami z września 1939 roku, a później z armią sowiecką; wejście Rosjan, cierpienie ludności cywilnej, niedola Polaków wywożonych na Syberię. W rekonstrukcji przywołano także postacie generałów Andersa i Berlinga.



Atrakcją był łowiecki koncert w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej z Kwidzyna.



Hubertus – tradycyjny bieg myśliwski organizowany jest przez Agro-Sieć i Agro-Sieć maszyny, wspólnie z Klubem Jazdy Konnej „Joker” w Działowie.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.