Leśna stołówka zapełnia się kasztanami i żołędziami. Uczniowie zbierają karmę dla danieli

2025-10-09, 10:21 Marcin Doliński/Redakcja

W akcji bierze udział szkoła Podstawowa w Krąplewicach/fot. Marcin Doliński

W Borach Tucholskich zbierane są... grzyby? Też! Ale jednocześnie trwa inna zbiórka. Chodzi o kasztany i żołędzie dla zwierząt. Akcję dla szkół i przedszkoli organizuje, jak co roku, Nadleśnictwo Dąbrowa.

- Dzięki tej zbiórce, pomożemy zwierzętom łagodniej przeżyć okres zimowy - mówi Karol Pawlicki, nadleśniczy z Nadleśnictwa Dąbrowa. - Jest to przysmak przede wszystkim naszego sztandarowego gatunku, czyli daniela. Na tym terenie żyje ponad tysiąc sztuk danieli. Jesteśmy uznawani za największe skupisko tych zwierząt na Pomorzu. Akcja cieszy się wielką popularnością.



Zgodnie z regulaminem tej leśnej rywalizacji należy zebrać łącznie co najmniej 50 kg nasion dębu (żołędzi) i/lub kasztanowca (kasztanów) oraz wykonać plakat edukacyjny. Zebrane przez dzieci i młodzież nasiona posłużą jako karma dla danieli znajdujących się w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Leśnictwie Kotówka.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.