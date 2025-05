Chodzenie wciąga... do lasu! W Toruniu trwa Festiwalu Ultra Nordic Walking [wideo]

2025-05-18, 09:30 Michał Zaręba/Redakcja

Maszerują od piątku, i do niedzieli nie planują się zatrzymywać. Na terenie Leśnictwa Łysomice odbywa się Festiwalu Ultra Nordic Walking/fot. Michał Zaręba

Maszerują od piątku, i do niedzieli nie planują się zatrzymywać. Na terenie Leśnictwa Łysomice odbywa się Festiwalu Ultra Nordic Walking. Organizatorem wydarzenia jest Nadleśnictwo Toruń.

- Idę od 8 rano, a mamy którą? 12? Ja wybrałem trasę na 12 godzin - 720 minut. Idę już drugi raz. Spodobało mi się. Zawsze próbowałem iść około 30 km. Jak organizm pozwala, to dlaczego nie skorzystać? W zdrowym ciele - zdrowy duch: tak mówią, tylko z drugiej strony, żółw, który wolno chodzi, jak długo żyje?

- Trochę ta pętla jest krótka. Jestem przyzwyczajona do dłuższych. Adrenalina trzyma później przez tydzień... - mówili uczestnicy festiwalu.



- Maksymalnie? 48 godzin. Różne opcje są. Mamy dystanse kilometrowe: od 50 km maksymalnie do 100 mil - powiedział Hubert Grabara, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Toruń. - Każdy może sobie wybrać trasę pod swoje zdolności i umiejętności. Już czwarty raz w tej formie się spotykamy w lesie. Stwierdziliśmy kiedyś, że las jest chyba najlepszym miejscem do uprawiania tego sportu. Powietrze, szum liści, osłania nas cień, rośliny chronią też przed wiatrem. Dzięki temu lepiej się naszym zawodnikom chodzi.



Więcej w relacji Michała Zaręby.