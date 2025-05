Kurs wagi państwowej! W taksówce karty do głosowania, strażnik i pracownik ratusza [wideo, zdjęcia]

2025-05-17, 16:45 Tatiana Adonis/Redakcja

Ponad 30 taksówek rozjechało się po Bydgoszczy, by dostarczyć obwodowym komisjom wyborczym potrzebne na dzień głosowania materiały. Po południu wypełnione m.in. kartami do głosowania, spisami wyborców i pieczątkami auta wyruszyły w trasę - do 208 działających w mieści komisji.

W każdym samochodzie jedzie - poza kierowcą - strażnik miejski i pracownik urzędu. Dostają worki jutowe i plastikowe wypełnione dokumentami, zabierają ze sobą obwieszczenia i nakładki na dane ochronę danych osobowych z kopertami. Wszystko zostało przeliczone, wydane, pokwitowane i wysłane w drogę do komisji.



- Otrzymaliśmy pakiety wyborcze, w skład których wchodzą protokoły oraz nieostemplowane karty do głosowania. Musimy je przeliczyć, ustalić, czy zgadza się z liczbą wydanych, zabezpieczyć lokal, założyć plombę na drzwi. Jutro przyjdziemy godzinę przed rozpoczęciem głosowania, aby ostemplować te karty - mówi Patryk Bońdos, przewodniczący Komisji Wyborczej nr 189.



- Mamy ponad 232 tysiące kart do rozwiezienia. Dostarczamy także materiały biurowe. Teraz czekamy na pokwitowania, aż wszystkie komisje odbiorą materiały - mówi Agnieszka Jędrzejczak, komisarz wyborczy miasta Bydgoszczy



W całym regionie jest prawie 2 tys. lokali wyborczych. Jutro będą otwarte od 7:00 do 21:00.