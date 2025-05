Prawo na Politechnice Bydgoskiej! Ministerstwo przyznało limit miejsc dla studentów

2025-05-17, 13:00 Redakcja

Politechnika Bydgoska/fot. pbs.edu.pl

Politechnika Bydgoska otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów na kierunku Prawo. Uczelni przyznano limit 120 studentów na pierwszym roku studiów dziennych oraz 120 studentów na studiach niestacjonarnych. Nauka trwa pięć lat.

– Będą to jednolite studia magisterskie. Od VIII semestru kształcenie będzie odbywać się w ramach jednego z czterech modułów: karnoprawnego, cywilno-handlowego, prawa inwestycji strategicznych lub prawa nowych technologii – mówi dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ koordynujący prace nad utworzeniem kierunku.



Zajęcia będą prowadzone przez prawników-praktyków, którzy poza wiedzą „podręcznikową” podzielą się swoim doświadczeniem zawodowym i objaśnią praktyczne skutki zastosowania poszczególnych instytucji prawnych.



- Proponowany przez Politechnikę kierunek studiów prawniczych kładzie nacisk na praktykę. Tego typu ujęcie uczy nie tylko jak przełożyć przepis na konkretną sprawę, ale rozwija także umiejętności, takie jak argumentacja, działania pod presją. Praktyczne podejście jest inwestycją w przyszłą skuteczność prawnika – mówi Patrycja Konarzewska, radca prawny.



Prawo to jedna z trzech nowości przygotowanych przez uczelnię na rok akademicki 2025/2026. Politechnika chce uruchomić także Pielęgniarstwo oraz Cyberbezpieczeństwo i teleinformatykę.



– Jesteśmy uczelnią interdyscyplinarną - mówi prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej. - Chcemy wzorem innych politechnik rozwijać nie tylko nauki przyrodnicze, techniczne, medyczne czy informatyczne, ale także nauki społeczne. Stawiamy na nowe obszary dydaktyczne i dyscypliny naukowe, na kierunki z listy najchętniej wybieranych przez młodzież, odpowiadające na potrzeby rynku i cieszące się dużą popularnością. To m. in. studia medyczne, prawnicze czy te związane z nowoczesnymi technologiami. Wsłuchujemy się w potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i wybory młodych ludzi, co jest bardzo ważne dla uczelni w obliczu zbliżającego się niżu demograficznego. W ten sposób wzmacniamy także potencjał akademicki Bydgoszczy.



źr. Politechnika Bydgoska/pbs.edu.pl