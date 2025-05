Wszystko dopięte na ostatni guzik. Obwodowe komisje wyborcze gotowe do głosowania [wideo]

2025-05-17, 09:22 Tatiana Adonis/Redakcja

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00/fot. Archiwum

Przed nami wybory prezydenckie. W niedzielę (18 maja) pójdziemy do urn. W obwodowych komisjach wyborczych trwają intensywne przygotowania. To ostatnie godziny na zorganizowanie lokali wyborczych i przekazanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia głosowania.

W naszym regionie w niedzielę będzie działać prawie dwa tysiąca obwodowych komisji wyborczych.



Aby wyborcy mogli zagłosować, muszą udać się do lokalu wyborczego. Ten musi być odpowiednio przygotowany. To, czy spełnia określone wymogi, sprawdzili w Bydgoszczy członkowie zespołu do spraw wyborów.



– Czy są tam miejsca zapewniające tajność głosowania, czy jest tam urna, godło i flaga – wymieniała Agnieszka Jędrzejczak, koordynatorka wyborcza w Bydgoszczy.



W mieście w dniu wyborów będzie funkcjonować 208 obwodowych komisji wyborczych. Do nich wszystkich muszą trafić materiały potrzebne do przeprowadzenia głosowania.



– W sobotę rozwozimy karty wyborcze i inne materiały biurowe. Obwodowe Komisje zbierają się, żeby przyjąć te materiały, przeliczyć karty i zabezpieczyć – dodała Jędrzejczak.



Wcześniej członkowie obwodowych komisji wyborczych przeszli szkolenia, bo to od nich zależy prawidłowy przebieg wyborów. – Tych sprawach jest bardzo dużo. Muszą wiedzieć, jakie zaświadczenia przedstawiają mężowie zaufania i obserwatorzy. Gdy przychodzi wyborca, jakie dokumenty musi przedstawić, więc trzeba rozwiązywać różne sytuacje problemowe.



Głosowanie odbędzie się w niedzielę (18 maja) od godz. 7:00 do 21:00.