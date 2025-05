Poszukiwania wojennej mogiły. Gdzie jest pochowany Franciszek Piątkowski? [wideo, zdjęcia]

2025-05-17, 18:04 Marcin Doliński/Redakcja

W Borach Tucholskich trwają poszukiwania szczątków Franciszka Piątkowskiego zamordowanego przez Niemców w październiku 1939 roku/fot. Marcin Doliński

W Borach Tucholskich trwają poszukiwania szczątków Franciszka Piątkowskiego zamordowanego przez Niemców w październiku 1939 roku. Miejsce śmierci wskazała rodzina. Na razie w lesie znaleziono naboje i nieśmiertelnik.

- Franciszek Piątkowski zasłynął tym, że w 1939 roku na początku września przeprowadzał tędy polskie wojsko, które wycofywało się w stronę Grudziądza - mówi Hubert Lemańczyk, emerytowany leśniczy z Gródka.

- Staramy się zbadać zbrodnie niemieckie - mówi Marcin Sochoń, rzecznik i wiceprezes Stowarzyszenia Wizna 1939. - Już znaleźliśmy łuski karabinowe od Mausera. Dowiemy się, czy właśnie w tym miejscu, gdzie odnaleźliśmy tę łuskę, możemy mieć do czynienia z dołem śmierci. Jest też połówka polskiego nieśmiertelnika, ale niestety, nie była opisana. Bardzo chcielibyśmy znaleźć szczątki ofiar zamordowanych przez Niemców. Chcielibyśmy ich stąd wydobyć i pochować z honorami wojskowymi, jak bohaterów.

Jak wskazuje Kazimierz Woźniak, Franciszek Piątkowski został zamordowany za to, że pomagał polskim wojskom się wycofać. - Chcieli go na siłę wciągnąć także do Wehrmachtu. To jest miejsce wskazane przez ludność, która tutaj słyszała te strzały (...).



Prace prowadzi Stowarzyszenie Wizna 1939 i lokalni miłośnicy historii.