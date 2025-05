Strażacy czują się oszukani przez rząd. Rozważają wznowienie akcji protestacyjnej

Przed nami wybory prezydenckie. W niedzielę (18 maja) pójdziemy do urn. W obwodowych komisjach wyborczych trwają intensywne przygotowania. To ostatnie godziny… Czytaj dalej »

- Czujemy się oszukani, bo nic nie zostało zrealizowane - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK Maciej Klimek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność" w naszym województwie. I dodaje, że wiele wskazuje na to, że protest zostanie wznowiony. - Nastroje są dosyć gorące, w dodatku jesteśmy także po słowie z innymi służbami zrzeszonymi w „Solidarności". Mają podobną sytuację. Nasi członkowie dopytują, co się dzieje. Czujemy się - powiem wprost - na tę chwilę oszukani. W marcu zawiesiliśmy akcję protestacyjną w związku z podpisaniem porozumienia. W porozumieniu mieliśmy zawarte konkretne terminy wprowadzenia bardzo istotnych dla nas przepisów, ale, niestety, do dnia dzisiejszego nie zostały te postulaty zrealizowane. Decyzje dotyczące wznowienia protestu mają zapaść w poniedziałek (19 maja). Niżej dłuższa rozmowa Macieja Wilkowskiego z Maciejem Klimkiem.

