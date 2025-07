Nie tylko „wampirka” – wykopaliska w Pniu trwają. W sobotę można je zobaczyć! [zdjęcia]

2025-07-09, 09:16 Maciej Wilkowski/Redakcja

„Wakacyjny przewodnik po regionie” tym razem w Pniu pod Bydgoszczą/fot. Izabela Langner

To tutaj w 2022 roku znaleziono antywampiryczny grób z XVII wieku. To jednak nie koniec dokonanych tutaj odkryć! W kolejnym odcinku naszego „Wakacyjnego przewodnika po regionie” byliśmy na stanowisku archeologicznym w Pniu pod Bydgoszczą. A już w sobotę (12 lipca) odbędzie się tutaj dzień otwarty.

Pochowana tu kobieta – której nadano imię „Zosia” - miała na szyi sierp, a na dużym palcu lewej stopy - kłódkę. Co obecnie dzieje się w Pniu? - Wróciliśmy tu po dwóch latach, po to, żeby zweryfikować pewne dane, którymi dysponowaliśmy; pomóc przy organizowaniu tutaj parku archeologicznego – bo taki jest projekt gminy, więc musimy pewne rzeczy sprawdzić – tłumaczy prof. Dariusz Poliński z toruńskiego UMK, kierownik badań w Pniu.



- Nas naukowo najbardziej interesują pochówki i obiekty - tym bardziej, że to miejsce, gdzie są pozostałości dwóch cmentarzy: wczesnośredniowiecznego, z grobami dwukomorowymi, bogato wyposażonymi, i obecnie bardziej znanego – nowożytnego, z tymi atypowymi pochówkami. Sprawdzamy najbardziej interesujące nas anomalie, zwłaszcza w okolicach grobów XVII-wiecznych. Mamy też obiekty pradziejowe, sprzed ok. dwóch tysięcy lat – na przykład kilka palenisk – opowiada.



W sobotę (12 lipca) na stanowisku archeologicznym w Pniu odbędzie się dzień otwarty. Będzie można m.in. zobaczyć wykopaliska i posłuchać, jak Oscar Nilsson, który zrekonstruował twarz „wampirki” Zosi opowiada o swojej pracy.



A cała rozmowa Macieja Wilkowskiego z badaczami z Pnia – poniżej.



