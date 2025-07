Bulwar Filadelfijski ukrywał wielką tajemnicę: ponad 60 grobów. W jednym był skarb [zdjęcia]

2025-07-21, 18:45 Michał Zaręba/Redakcja

Cenne odkrycie na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Archeolodzy pracujący w XIII-wiecznym kompleksie Ducha Świętego odsłonili już ponad 60 grobów/fot. Michał Zaręba

Niezwykłe odkrycie na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Archeolodzy pracujący w XIII-wiecznym kompleksie Ducha Świętego odsłonili już ponad 60 grobów. Przy jednym znaleziono monety charakterystyczne dla mennictwa Zakonu Krzyżackiego.

- Pochówki ułożone były typowo dla zasad chrześcijańskich, czyli na plecach, z rękoma wyciągniętymi wzdłuż tułowia, były orientowane wschód - zachód, tak jak należy, natomiast jeden pochówek faktycznie wzbudzał nasze zainteresowanie - mówi prof. Wojciech Chudziak, dyrektor Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK. - Był to pochówek męski, zmarły został ułożony na brzuchu, czyli w takiej dość nietypowej pozycji. Jako jedyny z tych ponad 60, ten grób miał wyposażenie. Był to długi nóż, osełka, a przede wszystkim to, co oczywiście zawsze rozbudza emocje i wyobraźnię, czyli miał depozyt monetarny złożony z brakteatów krzyżackich i kwartników. Były bite po 1380 roku, także w kategoriach archeologicznych możemy używać tego terminu: „skarb".



Do tej pory na terenie badań udało się odnaleźć m.in. glinianą oktarynkę, ceramikę, fragmenty butelek, dużo szkliwionych kafli piecowych z motywami zwierzęcymi.



Wszystko to, po zakończeniu badań będzie można obejrzeć na wystawie, którą archeolodzy chcą przygotować wspólnie z Muzeum Okręgowym w Toruniu.