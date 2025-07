To już pewne. Będzie remont trasy kolejowej z Nakła nad Notecią w kierunku Wielkopolski

2025-07-21, 21:03 Natasza Trzebuchowska/PAP/Redakcja

Umowę na remont nieczynnej trasy kolejowej z Nakła nad Notecią, przez Kcynię, do granicy z Wielkopolską zawarły w poniedziałek w Bydgoszczy PKP Polskie Linie Kolejowe z konsorcjum firm Mirbud - lider, i Transkol - partner.

Prace remontowe na odcinkach Nakło nad Notecią - Kcynia (linia 281) i Kcynia - granica z woj. wielkopolskim (linia 356) mają zostać przeprowadzone do końca roku. Celem inwestycji jest przywrócenie możliwości dodatkowego połączenia pomiędzy Bydgoszczą i Poznaniem. Trasa przez Kcynię została zawieszona w 2004 r.



W ramach tej inwestycji, na jednotorowej, niezelektryfikowanej trasie wymienione zostaną szyny na odcinku 26 km i podkłady na odcinku 20 km. Wyremontowane zostaną perony na stacji Kcynia (peron nr 1) i na przystankach Szczepice, Studzienki i Grocholin. Na 19 przejazdach kolejowo-drogowych będzie nowa nawierzchnia, a 31 obiektów inżynierskich czeka naprawa.



Docelowo pociągi na wyremontowanej trasie będą mogły jeździć z prędkością 120 km/h, ale będzie to możliwe po zamontowaniu nowych urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Ten etap planowany jest w przyszłym roku, po uzyskaniu środków na kontynuację inwestycji.



PKP PLK w czerwcu podpisały umowę na prace remontowe na wielkopolskim odcinku linii 356, między Wągrowcem i Gołańczą a granicą województw. Prace za prawie 200 mln zł, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, mają zostać zrealizowane do końca 2026 r.

Realizacja obu zadań pozwoli organizatorom przewozów w województwach, czyli urzędom marszałkowskim, na uruchomienie alternatywnej dla linii 353 oferty podróży koleją na trasie Poznań - Bydgoszcz.



Koszt przedsięwzięcia to 46,5 mln zł netto, zostanie sfinansowany ze środków PKP PLK.