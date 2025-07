Dwa kąpieliska w regionie zamknięte do odwołania. Sanepid powtórnie bada wodę [aktualizacja]

2025-07-18, 14:30 Tatiana Adonis/Redakcja

Jezioro Chełmżyńskie/fot. Autorstwa Krzysztof Golik - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

Czerwona flaga na plaży miejskiej w Chełmży oraz nad Jeziorem Skępskim Wielkim. Sanepid czasowo zamknął oba kąpieliska.

Woda w Jeziorze Chełmżyńskim nie nadaje się do kąpieli. Sanepid pobrał próbki i są już wyniki. - Wystąpiło przekroczenie norm dotyczących bakterii E.coli i enterokoków - mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Dodaje, że w związku z tym kąpielisko w Chełmży zostało zamknięte do odwołania.

- Kąpiel w takiej wodzie może grozić poważnymi infekcjami, zwłaszcza układu pokarmowego i tutaj szczególnie groźne mogą być biegunki, wymioty, możliwe są także infekcje układu moczowego, oddechowego - w tym także zapalenie płuc, czy też zapalenie opon mózgowych.

Sanepid pobrał kolejne próbki wody. Wyniki będą znane najwcześniej w poniedziałek.



Kąpać nie można się także w Jeziorze Skępskim Wielkim (powiat lipnowski) - powodem jest zakwit sinic. Woda nie nadaje się do kąpieli i zagraża zdrowiu plażowiczów. Tu także służby będą ponownie badać wodę.



Przypomnijmy: w województwie kujawsko-pomorskim jest oficjalnie zgłoszonych 40 kąpielisk. W trwającym sezonie letnim jest to pierwsze kąpielisko, które zostało zamknięte.



Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi internetowy serwis kąpieliskowy, gdzie online można sprawdzić aktualne informacje dotyczące kąpielisk: TUTAJ.