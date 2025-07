Wielkie sprzątanie na brzegach rzek. 1 sierpnia zaczyna się akcja „Czysta Wisła”

2025-07-14, 14:39 Monika Siwak/Redakcja

Zapowiedź akcji „Czysta Wisła”/fot. Monika Siwak

Kto chce zapobiec zatruwaniu Bałtyku, może pomóc sprzątać nad główną polską rzeką i jej dopływami. W ubiegłym roku 20 tysięcy wolontariuszy wzięło udział w akcji „Czysta Wisła”. Organizator przedsięwzięcia Dominik Dobrowolski zachęca kolejnych chętnych.

– Startujemy 1 sierpnia, kończymy 30 września, czyli przed nami dwa miesiące brudnej i mokrej roboty – dwie trzecie Polski będzie sprzątane – mówi.



– Dane są zatrważające – my jako konsumencie produkujemy prawie 15 mln ton śmieci każdego roku, z czego ponad 30 proc. ląduje w środowisku – są to i składowiska, wysypiska, ale mnóstwo tych śmieci, szczególnie tych jednorazowych [opakowań], ląduje w środowisku. Podczas akcji co rok zbieramy ponad 150 ton śmieci – dodaje.



Wskazuje, że w ostatnich latach zmorą są jednorazowe opakowania szklane. Działacze liczą, że sytuację poprawią przepisy o systemie kaucyjnym czyli oddawaniu puszek czy butelek do sklepów, które mają wejść w życie jesienią oraz większe nakłady producentów opakowań na gospodarkę odpadami.



50 pierwszych grup, które zgłoszą się do udziału w akcji na adres Dominika Dobrowolskiego (dominik@cycling-recykling.pl), otrzyma po 500 złotych na worki, rękawice czy... pizzę na koniec sprzątania. Więcej wkrótce na profilu Fundacji Zielone Jutro na Facebooku.