Wygrywają wrażliwością i odwagą! Reportażyści PR PiK w finale konkursu Audionomia Award 2025

„Plan B" Michała Słobodziana jest poruszającą historią rodziców, opiekujących się dorosłą córką w spektrum autyzmu. Z kolei reportaż, pt. „To nie moja ręka" Michała Zaręby to opowieść o szefowej fundacji, która - w swoim założeniu - miała pomagać byłym więźniom i osobom uzależnionym. Jak się jednak okazało, pani Anna sama popełniała przestępstwa, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zarzucił jej wykorzystywanie sfałszowanego dyplomu doktora psychologii. Prace oceniali jurorzy: Magdalena Świerczyńska-Dolot – przewodnicząca, Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Maciej Kubera. Audionomia Award to konkurs na najlepszy reportaż dźwiękowy w Polsce. Lublin w dniach 12-14 września stanie się najbardziej dźwiękoczułym miastem w Polsce. „Dziękujemy wszystkim za przysłanie swoich prac, odwagę w podejmowaniu tematów istotnych społecznie i czułość na brzmienie świata" - napisali organizatorzy wydarzenia. Posłuchaj finałowych reportaży autorów z Polskiego Radia PiK: Reportaż Michała Słobodziana, pt. „Plan B"

