Centrum Edukacji Przyrodniczej i nie tylko! Miliony na zieleń i edukację w Grudziądzu

2025-07-14, 12:58 Marcin Doliński/Redakcja

Konferencja na temat środków z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast/fot. Marcin Doliński

W Grudziądzu powstaną Centrum Edukacji Przyrodniczej, nowe ścieżki rowerowe, a miejskie parki przejdą metamorfozę. Będzie to możliwe dzięki uczestnictwu w Polsko–Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast. Grudziądz ma otrzymać na swoje projekty ponad 70 mln złotych.

– To szczególny program, który opiewa na bardzo wysoką kwotę, 76 mln zł – mówił prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. – Obejmuje wiele mniejszych realizacji, począwszy od rewitalizacji obiektów na ul. Lipowej, czyli tam, gdzie chcemy utworzyć Centrum Edukacji Przyrodniczej; rewitalizację parku przy ul. Lipowej, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Trynki – fragmentu, gdzie dzisiaj nie ma, traktu pieszo-rowerowego; rewitalizację parku Kuntersztyn i rozbudowę Centrum Edukacji Ekologicznej – wyliczał.



– Centrum Edukacji Przyrodniczej będzie zawierać ok. 30 miejsc noclegowych – tłumaczył leśniczy Mateusz Cieślakiewicz. – Obiekt będzie pozwalał na połączenie rekreacji z edukacją – będzie tam można spędzać miło czas, także się edukując. Co ważne, powstanie duża sala wykładowa – ok. 160 m kw. z możliwością jej podziału, czyli prowadzeni równoległych zajęć – zapowiadał.



W sumie za te pieniądze w Grudziądzu ma zostać zrealizowanych 12 projektów. Wkład własny Miasta wynosi 5 procent do każdego z zadań.



Z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast mogą skorzystać średnie miasta. Aby miasto mogło ubiegać się o dofinansowanie, musiało zostać zakwalifikowane przez Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego do grona 139 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.