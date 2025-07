Samochód wjechał w grupę ludzi w Chełmnie! Wśród poszkodowanych są dzieci [aktualizacja]

2025-07-11, 15:18 Redakcja/Marcin Doliński

56-latek jechał pod prąd, potrącił pieszych na chodniku/fot. Policja

Na ul. Rynek w Chełmnie samochód potrącił kilka osób, w tym troje dzieci. Cztery osoby trafiły do szpitali.

Służby zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały o 14:40. - Kierujący pojazdem marki Mitsubishi 56-latek wjechał w ul. Rynek, gdzie jadąc „pod prąd” chodnikiem, potrącił trzy osoby: 40-latka (bez obrażeń) oraz kobietę wraz z dzieckiem, których przewieziono do szpitala na badania – informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.



- Następnie wjechał w ul. Hallera, również „pod prąd”, gdzie potrącił kolejne trzy osoby: 45-letni kobietę wraz z dwiema córkami w wieku 11 i 13 lat – dodaje.

13-latkę zabrał do szpitala śmigłowiec LPR, a 11-latkę – karetka. 45-latka nie odniosła obrażeń.



Samochód uderzył w schody i wywrócił się. - Kierowca został wyciągnięty z pojazdu przez przybyłych na miejsce policjantów - relacjonuje rzeczniczka. Policjanci zatrzymali go, na komendzie sprawdzili jego trzeźwość. - Ustalono, że 56-latek jest trzeźwy, badanie pod kątek narkotyków również nie wykazało obecności zakazanych substancji w organizmie kierowcy - informuje Monika Chlebicz.



Tak z kolei o zdarzeniu mówi młodszy brygadier Sławomir Leśniak z KP PSP w Chełmnie.

- Na ulicy Rynek doszło do dachowania samochodu osobowego. W wyniku tego wypadku doszło do potrącenia pięciu osób, w tym trojga dzieci. Dzieci zostały zaopatrzone po przybyciu na miejsce zespołu ratownictwa medyczne. Na płycie Rynku wylądował LPR, jedno z tych dzieci zostało zabrane przez LPR do szpitala w Bydgoszczy - przekazuje strażak. - Ucierpiały też dwie osoby dorosłe – jedna z nich ze względu na małe obrażenia odmówiła przyjęcia pomocy ratowników medycznych, a druga została zabrana karetką do szpitala – dodaje.