Policja szuka świadków potrącenia w Chełmnie. 56-letni kierowca staranował pięć osób

2025-09-05, 18:32 Tatiana Adonis/Redakcja

Policja z Chełmna poszukuje świadków potrącenia, do którego doszło w lipcu/fot: KPP w Chełmnie

Staranował pieszych na chodniku, policja poszukuje świadków. Chodzi o zdarzenie z lipca, do którego doszło w Chełmnie. W centrum miasta kierowca mitsubishi, jadąc pod prąd, wjechał na chodnik i potrącił pięć osób.

Na ul. Rynek uderzył w mężczyznę oraz kobietę z 6-letnim dzieckiem, a na ul. Hallera w dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat. 56-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.



Śledztwo w sprawie trwa, a policjanci proszą o kontakt kobietę, która w momencie zdarzenia stała na przystanku ES-Bus przy ul. Rynek oraz parę, która prowadząc wózek z dzieckiem, wchodziła z ul. Grudziądzkiej w ul. Rynek.



Jak podkreślają funkcjonariusze „każda informacja może okazać się istotna dla ustalenia okoliczności zdarzenia”. Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu wskazanych świadków, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 5 lub telefoniczny pod numerem telefonu 47 754 72 28 w godzinach 07:30-15:30 lub całodobowo z dyżurnym KPP w Chełmnie pod numerem telefonu 47 754 72 00, powołując się na znak sprawy L.dz. D - 1280/25.