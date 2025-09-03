Pożar ciężarówki na drodze S5 w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. Utrudnienia! [aktualizacja]

2025-09-03, 07:33 Redakcja

Pożar ciężarówki w Lisim Ogonie, na drodze S5/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Do zdarzenia doszło w środę, 3 września, na trasie w kierunku Gdańska. Na miejscu pracują służby. Pasażer ciężarówki trafił do szpitala. Droga jest zablokowana.

- Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia - mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia doszło w momencie, kiedy na poboczu tej drogi stał - z powodu awarii - samochód marki Fiat, dostawczak. Z tego samego kierunku nadjechał TIR. Niestety, kierujący zahaczył o tego stojącego fiata, po czym stracił panowanie nad pojazdem, zjechał uderzając w bariery energochłonne i wypadł na pobocze. Zarówno kierujący, jak i pasażer tego samochodu ciężarowego zdołali wysiąść. Niestety, pojazd stanął w płomieniach i właściwie można powiedzieć, że spalił się doszczętnie.



Obecnie na ekspresówce zablokowany jest pas wolny, a ruch odbywa się pasem szybkim.