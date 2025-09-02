Pętla tramwajowa Las Gdański w Bydgoszczy przejdzie metamorfozę [wizualizacje]

2025-09-02, 14:20 Damian Klich / Redakcja

Tak będzie wyglądać pętla Las Gdański po zmianach. / Fot. Facebook ZDMiKP w Bydgoszczy

Po zmianach pojawią się m.in. nowe perony, wiaty, wyniesione przejścia dla pieszych. Całość będzie dostosowana do potrzeba osób z niepełnosprawnościami.

- Dzięki wybudowaniu dodatkowych torów, tramwaje będą mogły wymijać się bez konieczności wycofywania. Powstaną też zielone torowiska, a nowe wiaty będą obsadzone roślinami - wymienia Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - W obrębie pętli funkcjonować mają trzy perony początkowe oraz dwa końcowe. Wszystkie dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



Zadanie zostanie podzielone na dwa etapy. W pierwszym wykonawca przebuduje przyległą do pętli część ul. Rekreacyjnej, która zostanie zwężona. Powstaną też wyniesione przejścia dla pieszych. Drugi etap będzie polegał na budowie nowoczesnej pętli oraz budynku socjalnego, w którym motorniczowie będą mogli odpocząć i zjeść posiłek podczas przerw.



Wykonawca będzie miał na zadanie rok od podpisania umowy.



Warto wspomnieć, że Zarząd Dróg jest w trakcie modernizacji torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej oraz zajezdni tramwajowej. W przygotowaniu do przetargu jest budowa torowiska na Szwederowie i projekt modernizacji ronda Jagiellonów.