Pętla tramwajowa Las Gdański w Bydgoszczy przejdzie metamorfozę [wizualizacje]

Tak będzie wyglądać pętla Las Gdański po zmianach. / Fot. Facebook ZDMiKP w Bydgoszczy
Po zmianach pojawią się m.in. nowe perony, wiaty, wyniesione przejścia dla pieszych. Całość będzie dostosowana do potrzeba osób z niepełnosprawnościami.
- Dzięki wybudowaniu dodatkowych torów, tramwaje będą mogły wymijać się bez konieczności wycofywania. Powstaną też zielone torowiska, a nowe wiaty będą obsadzone roślinami - wymienia Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - W obrębie pętli funkcjonować mają trzy perony początkowe oraz dwa końcowe. Wszystkie dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zadanie zostanie podzielone na dwa etapy. W pierwszym wykonawca przebuduje przyległą do pętli część ul. Rekreacyjnej, która zostanie zwężona. Powstaną też wyniesione przejścia dla pieszych. Drugi etap będzie polegał na budowie nowoczesnej pętli oraz budynku socjalnego, w którym motorniczowie będą mogli odpocząć i zjeść posiłek podczas przerw.
Wykonawca będzie miał na zadanie rok od podpisania umowy.
Warto wspomnieć, że Zarząd Dróg jest w trakcie modernizacji torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej oraz zajezdni tramwajowej. W przygotowaniu do przetargu jest budowa torowiska na Szwederowie i projekt modernizacji ronda Jagiellonów.
Mówi Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę