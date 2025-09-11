Tramwajem z Ronda Kujawskiego do Grunwaldzkiego. Zbudują tory na bydgoskim Szwederowie

2025-09-11, 13:41 Damian Klich

Wizualizacja odcinka od skrzyżowania ul. Solskiego z Bielicką do skrzyżowania z ul. Konopną/fot. materiały ZDMiKP

Trwa przetarg na budowę trasy tramwajowej na Szwederowo w Bydgoszczy. Będzie to pierwszy etap inwestycji, która docelowo ma połączyć Rondo Kujawskie z Rondem Grunwaldzkim.

Jak będzie wyglądać budowa? W pierwszym etapie nowe torowisko zostanie poprowadzone po środku przebudowanej ulicy Solskiego do ulicy Bielickiej. Na Rondzie Kujawskim powstaną dwa dodatkowe przystanki tramwajowe. Między Rondem Kujawskim a ulicą Lenartowicza wytyczone zostaną dodatkowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Podobnie na wysokości ulicy Konopnej.



Nowa linia ma być zielona, dlatego pojawią się tak zwane zielone torowiska oraz przystanki z roślinami rosnącymi na dachach. Nowością będą też kieszonkowe parki wzdłuż ulicy Solskiego. Ma być również ciszej, ponieważ projekt zakłada elementy zmniejszające hałas i drgania. Zadaszony parking rowerowy zbudowany będzie w obrębie pętli przy ulicy Bielickiej.



Na razie trasa zakończy się ślepo za ulicą księdza Skorupki. Obecnie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy poszukuje wykonawcy. Drugi etap inwestycji rozpocznie się w kolejnych latach. Wówczas linia tramwajowa zostanie ukończona wzdłuż ulic Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej aż do Ronda Grunwaldzkiego.