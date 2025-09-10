Tramwaj wjechał w samochód osobowy przy ulicy Chodkiewicza - motorniczy z mandatem
W środę, przed godziną 8:00 doszło do zderzenia auta z tramwajem na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza i Mierosławskiego w Bydgoszczy. Tramwaj linii nr 10 wyjeżdżając z zatoki i włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy toyoty.
Kierowca osobówki jechał ulicą Chodkiewicza i zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, na które weszło dwoje dzieci.
- Motorniczy nie zdążył zatrzymać pojazdu szynowego i najechał na tył toyoty doprowadzając do zderzenia - mówi sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.
- Motorniczy dostał mandat karny w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Ze względu na uszkodzenia samochodu został zatrzymany jego dowód rejestracyjny. Ruch w tym miejscu odbywa się płynnie. Nikomu z uczestników nic się nie stało.
Aktualnie nie ma już utrudnień na liniach tramwajowych.