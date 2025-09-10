Port Lotniczy w Bydgoszczy działa normalnie. Przyloty i odloty zgodnie z planem

2025-09-10, 08:33  Natasza Trzebuchowska
Bydgoskie lotnisko działa normalnie/fot. Archiwum

Dotychczas nie zostały do Bydgoszczy przekierowane samoloty z innych miast - poinformował Mateusz Dul, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Dodał, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a lotnisko jest przygotowane na możliwe działania operacyjne.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała przed godz. 8, że do normalnie funkcjonują z powrotem lotniska w Warszawie, Modlinie i Rzeszowie. W trybie nadzwyczajnym działa wciąż port lotniczy w Lublinie i jest czasowo wyłączony z funkcjonowania.

Powodem zawieszenia ruchu na lotniskach była konieczność zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego.

